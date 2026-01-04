تستهدف شركة المنصورة للدواجن المصرية، والمدرجة ببورصة مصر، إضافة منتج جديد وزيادة عدد مزارعها لتربية الدواجن، ضمن خططها التوسعية خلال عام 2026، وفق إسلام نجيب، رئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي.

تعمل شركة المنصورة للدواجن التي تأسست عام 1983 ومدرجة منذ 1995، في إنتاج الكتاكيت والتسمين والدواجن المجمدة والأعلاف، وفق بيانات رسمية.

"نخطط لزيادة عدد المزارع (بواقع) 4 إلى 5 مزارع على أقل تقدير خلال عام 2026 مقارنة بـ 10 حالية،" وفق نجيب، دون تفاصيل عن حجم الاستثمار المرصود لهذه المزارع الجديدة.

وتخطط المنصورة للدواجن لضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه (630.2 ألف دولار) خلال 2026 في شركتها التابعة "فروست بيرد" والتي تنتج الدواجن المجمدة، لإضافة منتج جديد وهو الدواجن المصنعة مثل: البانيه والاسترتبس.

وحسب نجيب، فإنه سيتم تمويل التوسع في الشركة التابعة من خلال البنوك. كما تستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية من الكتاكيت، الدواجن والأعلاف لدعم توسعاتها.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

