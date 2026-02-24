تستهدف شركة بي تو سي للتجارة المصرية المؤسسة حديثا والتابعة لشركة أو بي المالية القابضة المدرجة ببورصة مصر، بدء الاستحواذ على حصص أو شركات كاملة في القطاع الغذائي، خلال الربع الثاني من 2026، حسب محمود صبري، مسؤول علاقات المستثمرين في أو بي لزاوية عربي.

"متوقعين نبدأ أول عمليات الاستحواذ للشركة الجديدة بي تو سي للتجارة في الربع الثاني من 2026،" وفق صبري.

وتعمل بي تو سي للتجارة حاليا للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ عمليات استحواذ، دون ذكر تفاصيل عن الصفقات المحتملة.

خلفية عن الشركتين

(وفق بيانات رسمية)

أسست أو بي شركتها التابعة بي تو سي للتجارة حديثا، بنسبة ملكية 99.9% لتكون متخصصة في الاستثمار في شركات بقطاع الأغذية والمشروبات من خلال شراء حصص أو استحواذ كامل.

أما شركة أو بي، المعروفة سابقا باسم أوراسكوم المالية، تأسست نتيجة تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وكانت مدرجة كذلك في البورصة إلى شركتين.

وأو بي، تعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي وتأسيس الشركات، وهي مملوكة حاليا بنسبة أغلبية لشركة بي انفستمنتس المدرجة بالبورصة، والتي تعد عائلة ساويرس مساهم فيها.

