تعتزم شركة أو بي المالية القابضة المصرية المدرجة ببورصة مصر، الاستحواذ على حصص أو شركات كاملة في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال شركة جديدة ستؤسسها العام المقبل، حسب محمود صبري، مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة لزاوية عربي.

وشركة أو بي، التي كانت تعرف سابقا باسم أوراسكوم المالية، تأسست نتيجة تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والمدرجة كذلك في البورصة إلى شركتين.

وأو بي - التي تعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي وتأسيس الشركات - مملوكة حاليا بنسبة أغلبية لشركة بي انفستمنتس المدرجة بالبورصة، والتي يعد ساويرس مساهم فيها.

وحسب إفصاح صادر هذا الأسبوع، فقد وافق مجلس إدارة أو بي، على تأسيس شركة جديدة للتجزئة تركز على القطاع الغذائي لكن دون توضيح طريقة عملها أو أسواقها المستهدفة.

"الشركة الجديدة هيكون دورها تستثمر في شركات أو تستحوذ على شركات في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال حصص أو استحواذ كامل،" وفق صبري الذي قال إنه لم يتم بعد تحديد حجم الاستثمار المزمع أو رأس مال هذه الشركة.

وحسب نفس الإفصاح السابق ذكره، ستكون الشركة الجديدة بملكية كاملة من أو بي مع السماح بدخول مستثمرين آخرين فيها لاحقا على ألا تقل حصة أو بي في الشركة الجديدة عن 25%.

ويتوقع تأسيس الشركة خلال منتصف العام المقبل، حسب صبري.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

