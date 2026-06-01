قفز صافي أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، العاملة بقطاع الألبان والعصائر والمدرجة في بورصة مصر، بنسبة 123.2% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، بدعم نمو صافي مبيعات الشركة، وفق بيان جهينة للبورصة الاثنين.

وتأسست جهينة التي تعد واحدة من أبرز الشركات العائلية في مصر عام 1983، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2010 ، ومتخصصة في تصنيع وتعبئة وتوزيع منتجات الألبان والعصائر والزبادي ومركزات الفواكه.

لدى جهينة نحو 138 مزرعة لدعم إنتاجها، وتصدر منتجاتها لأكثر من 60 سوق، وتمتلك بلدنا القطرية الغذائية المدرجة في بورصة قطر 16.2% منها.

تفاصيل الأداء المالي

(وفق البيان)

سجل صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم نحو 668.6 مليون جنيه (12.9 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026 مقابل 299.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 8.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 مقابل 6.8 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2025، بنمو نحو 26.5% على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقا، نيتها لرفع أسعارها بشكل تدريجي على عدة مراحل بطريقة لا تؤثر على حجم المبيعات وذلك ضمن استراتيجيتها لتلافي الزيادة الكبيرة المحققة في تكاليف الإنتاج.

وقد واجهت الشركات المصرية ضغوط تضخمية في تكلفة التصنيع، نتيجة التداعيات الناتجة عن حرب إيران، وارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية.

