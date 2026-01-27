من المتوقع أن تكون إصدارات الأسهم المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوية في عام 2026، مع عودة الشركات التي أجلت طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال عام مضطرب اتسم بالتقلبات وعدم اليقين إلى السوق.

بلغ إجمالي قيمة إصدارات الأسهم في المنطقة 15.4 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض 49% عن عام 2024، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 9% على أساس سنوي.

لكن كريستوفر لانج، رئيس قسم أسواق رأس المال في بنك إي إف جي هيرميس للاستثمار، قال إنه على الرغم من أن "عام 2025 كان عام جيد لإصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن عام 2024 كان عام استثنائي شهد عدد من الصفقات الضخمة... لذا فإن المقارنات السنوية ستكون صعبة دائمًا،" وفق

شهد عام 2024 نشاط استثنائي تضمن عدة صفقات بارزة، منها طرح أسهم أرامكو اللاحق الذي جمع أكثر من 11 مليار دولار، والاكتتاب العام الأولي لشركة عُمان للاستكشاف والإنتاج بقيمة ملياري دولار، والاكتتابات العامة الأولية لشركتي طلبات ولولو في الإمارات، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وتصدرت مجموعة إي إف جي هيرميس قائمة متعهدي تغطية الاكتتابات في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 بحصة سوقية بلغت 9%. إلا أن العائدات التي جمعتها من إصداراتها الـ 12 انخفضت إلى النصف لتصل إلى 1.45 مليار دولار، مما يعكس التباطؤ الاقتصادي الإقليمي الأوسع.

وأضاف لانج، أنه لا يزال "واثق جدا ومتحمس" بشأن الفصول القليلة القادمة، مع توقع وجود عدد كبير من الاكتتابات العامة الأولية بعد شهر رمضان.

"نعمل مع عدد كبير من العملاء لمساعدتهم على الاستعداد للاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى أن عدد من كبار المساهمين يدرسون تقليص حصصهم في بعض شركات محافظهم الاستثمارية. سيشهد هذا العام مزيج من الاكتتابات العامة الأولية والعروض الثانوية، وما زال واضح لنا أن جودة الشركات لا تزال عالية جدا، وهذا يبشر بعام ناجح".

تفاصيل الإصدارات

وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، شكلت إصدارات الأسهم بعد الطرح المعروفة بـ follow-on issuance ما يعادل 53% إجمالي الإصدارات في عام 2025، حيث جمعت 8.2 مليار دولار. كما انخفض عدد هذه الإصدارات إلى 18 إصدار في عام 2025، مقارنة بـ 20 إصدار في العام السابق.

وشملت أبرز هذه الإصدارات بيع أسهم شركة أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار للمستثمرين المؤسسيين، وإصدار حقوق اكتتاب لشركة أكوا باور بقيمة 1.9 مليار دولار في يوليو. كما جمع بنك أبوظبي التجاري 1.66 مليار دولار من خلال إصدار حقوق اكتتاب.

شكلت الاكتتابات العامة الأولية النسبة المتبقية البالغة 47%، بواقع 49 اكتتاب، أي أقل بخمسة اكتتابات عن عام 2024، جمعت 7.2 مليار دولار، بانخفاض 42% عن العام السابق.

جمعت شركة الطيران الاقتصادي فلاي ناس 1.1 مليار دولار في أول ظهور لها في مايو في بورصة تداول السعودية، ما جعلها أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة لعام 2025. وكان إدراج شركة المقاولات المغربية إس جي تي إم بقيمة 521.2 مليون دولار هو الأكبر في الربع الأخير من العام.

تصدّر قطاع الطاقة وتوليد الطاقة السوق، حيث جمع 3.5 مليار دولار، واستحوذ على 23% من رأس المال المُجمّع لعام 2025. تلاه قطاع الصناعات بنسبة 18%.

جداول الترتيب

شاركت إي إف جي هيرميس في العديد من الصفقات الكبرى لعام 2025، بما في ذلك الاكتتاب الثانوي لشركة أدنوك للغاز، والاكتتابات العامة الأولية لشركات أسياد للشحن، المسار الشامل للتعليم، وأمانات في سوق دبي المالي.

قال لانج إن السعودية كانت السوق الأكثر ربحية للشركة في عام 2025.

"يُعدّ الاقتصاد السعودي الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس من المستغرب أن يكون السوق السعودي الأكثر نشاط في سوق الأسهم والسوق الثانوية، يليه الإمارات، التي حققت أداء متميز خلال السنوات الأخيرة وبنت ثقافة قوية محلية للأسهم،" أضاف لانج.

واحتل بنك إتش إس بي سي المرتبة الثانية في جداول ترتيب بورصة لندن بنسبة 8% من حصة السوق، حيث ساهم في جمع 1.3 مليار دولار من خلال أربع صفقات، بانخفاض قدره 48% عن عام 2024.

وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال لانج متفائل: "من حيث الجوهر، لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قوية وتنمو بقوة. وتجذب المنطقة رؤوس الأموال، كما أن جودة المشاريع المخطط لها عالية. لذا، لدينا جميع المقومات اللازمة لعام ناجح للغاية".

انخفضت رسوم تغطية الاكتتابات في سوق الأسهم بنسبة 19% لتصل إلى 331.6 مليون دولار خلال عام 2025، وهو أدنى مستوى لها في عامين.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا.

