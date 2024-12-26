تخطط شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية المصرية - العاملة في مجال المقاولات - للتوسع في السوق السعودي خلال العام 2025، وفق إبراهيم هيبه، رئيس مجلس الإدارة في تصريحات خلال فعالية بالقاهرة الخميس.

تحدث هيبه، على هامش إعلان بدء التداول على أسهم الشركة - التي تأسست في 1983 - في البورصة المصرية الخميس بعد إدراج مباشر في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

"بنفتح سوق برة.. (هنروح) السعودية علشان الطفرة اللي موجودة،" وفق هيبه.

وتتجه شركات مصرية للتوسع في السوق السعودي، مع تنامي الطلب على الأعمال والتوسع في القطاعات غير النفطية ضمن خطط المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وجاء إدراج الشركة للتداول بشكل مباشر في السوق دون إجراء طرح عام أولي بعد استيفاء متطلبات الإدراج وعدد المساهمين، على أن يكون سعر السهم عند الإدراج هو القيمة العادلة المعتمدة من مستشار مالي مستقل وهي 1.79 جنيه للسهم.

كما تستهدف الشركة إجراء زيادة في رأس المال من 40 مليون جنيه (نحو 786 ألف دولار) إلى 100 مليون جنيه (نحو 2 مليون دولار)، تمهيدا للانتقال للتداول في السوق الرئيسية ببورصة مصر خلال 2025، حسب هيبه.

وخلال اليوم الأول للتداول، ارتفع سعر السهم بنحو 9.5% إلى 1.96 جنيه من سعر الإدراج البالغ 1.79 جنيه.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)



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