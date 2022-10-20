نقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر يوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية تستهدف إدراج "أرامكو للتجارة" في السوق السعودي بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع 2023.

كانت بلومبرغ قد نشرت في مايو الماضي، نقلا عن مصادر أن عملاق النفط السعودي ـ أرامكو ـ تدرس طرح ما قد يصل لـ 30% من "أرامكو للتجارة" للاكتتاب العام.

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ويتوقع أن يكون طرح أرامكو للتجارة التي قد يتجاوز تقييمها 30 مليار دولار، أحد أكبر الطروحات الأولية لهذا العام ـ إذا ما حصل فعلا هذا العام ـ في ظل انتعاش أسعار النفط وزخم الطروحات في السوق السعودي، بحسب بلومبرغ.

وتأسست شركة أرامكو للتجارة – وهي الذراع التجاري لأرامكو السعودية - في عام 2011 وبدأت عملياتها في 2012، وتركز على تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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