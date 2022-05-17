تدرس شركة أرامكو السعودية، طرح الشركة التابعة لها "أرامكو للتجارة" للاكتتاب لبيع نسبة تصل إلى 30%، وتعمل مع عدد من البنوك الدولية للإدراج المحتمل، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها.

ويتوقع أن يكون طرح أرامكو للتجارة التي قد يتجاوز تقييمها 30 مليار دولار، أحد أكبر إدراجات العام الجاري، وسط انتعاشة أسعار النفط وزخم الطروحات في السوق السعودي.

وتأسست شركة أرامكو للتجارة - كذراع تجاري لأرامكو السعودية - في عام 2011 وبدأت عملياتها في 2012، وتركز على تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية وفقا للموقع الرسمي للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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