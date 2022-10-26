تعتزم شركة منتجات الحديد السعودية مُلان، طرح نحو 20% من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية نمو بحسب إفصاح شركة يقين كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح للبورصة السعودية الأربعاء.

وبحسب الإفصاح، حصلت مُلان على موافقة السوق في ديسمبر 2021، على إدراج 532.4 ألف سهم من أسهم الشركة في السوق الموازية، وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية في 26 سبتمبر الماضي على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

ومن المقرر أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيبدأ الطرح في 20 نوفمبر المقبل ويستمر ليومين حتى 22 نوفمبر.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.

ماذا نعرف عن مُلان ؟

(بحسب نشرة الطرح)

- نشاط الشركة هو توريد وبيع المنتجات الحديدية المتمثلة في الصاجات والجسور والزوايا الحديدية بمختلف أنواعها.

- يبلغ رأسمال الشركة الحالي 23 مليون ريال سعودي (6.1 مليون دولار) مقسمة على 2.3 مليون سهم.

- شركات سعودية من كبار المساهمين في الشركة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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