* خاص لزاوية عربي من قبل رشا ديات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمّان

* التقرير هو الجزء الثاني من سلسلة تقارير تعطي خلفية عميقة على السوق الأردني + الوضع الحالي، تفاصيل عن أبرز القطاعات والشركات والتوقعات لهذا العام

ألقينا في الجزء الأول من التقرير الضوء على التطور التاريخي لبورصة عمّان خلال الفترة من 2005 إلى 2016 وهي الفترة التي تخللتها الأزمة المالية العالمية.

ونستكمل في التقرير التالي التطور التاريخي للبورصة متضمناً الوضع أثناء أزمة كورونا.

أهم التطورات في الفترة من 2017 إلى الآن والدروس المستفادة

2017: تم تحويل البورصة إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

2020: تأثرت البورصة بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا وشهدت تراجع في مؤشرات الأداء. وتم إيقاف التداول في البورصة بقرار من رئيس الوزراء اعتباراً من منتصف مارس حتى أوائل مايو تلاها عدة إجراءات، أبرزها الآتي:

1- تخفيض الحدود السعرية المسموح بها من ± 7.5 % للسوق الأول و± 5 % للسوق الثاني لتصبح 2.5% لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة اعتباراً من منتصف مارس إلى آخر مايو. وتم رفع الحدود إلى 5% لجميع الأوراق المالية المتداولة بنهاية مايو واستمر العمل بهذا القرار حتى 1/6/2021، حيث تم إعادة العمل بالحدود الأصلية 7.5% و5% للسوقين الأول والثاني على التوالي.

2- تخفيض مدة جلسة التداول لتصبح ساعة ونصف بدلاً من ساعتين ونصف، واستمر العمل بهذه المدة بعد استئناف التداول بتاريخ 10/5/2020 وتم زيادة مدة جلسة التداول إلى ساعتين ونصف في آخر الشهر.

3- التنسيق مع هيئة الأوراق المالية بخصوص تخفيض هامش الصيانة، حيث تم تخفيضه من قبل الهيئة ليصبح 15% بدلاً من 20% وذلك للسوقين الأول والثاني.

4- تأجيل تزويد البورصة بالتقارير السنوية للشركات المدرجة إلى منتصف يونيو 2020 بدلاً من آخر مارس.

5- تأجيل إصدار بيانات الربع سنوية الأولى والثانية من عام 2020 حتى أول أسبوع من أغسطس من نفس العام.

وقد شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة انخفاض كبير في يوم الأحد 15/3/2020 وهو اليوم الذي سبق الإعلان عن وقف التداول في البورصة.

وقد بلغت القيمة السوقية في هذا اليوم ما قدره 13.18 مليار دينار بانخفاض نسبته 4.24 % عن الخميس 12/3/2020 وبنسبة 11.63% مقارنة مع نهاية عام 2019.

وقد انخفض صافي الاستثمار غير الأردني خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى إلغاء إدراج أسهم شركة الإقبال للاستثمار، والذي أعقبه انخفاضات تدريجية في صافي الاستثمار غير الأردني.

وسنستعرض في تقرير لاحق تفاصيل عن الشركات المدرجة وتطوراتها.



والرسوم البيانية التالية تظهر الأداء في الفترة من 2017 إلى 2020 لتوضيح الوضع خلال كورونا:

حروب أوكرانيا وغزة

تحسن أداء البورصة بشكل كبير خلال الأعوام 2021 و2022 وبداية العام 2023.

وكانت البورصة واحدة من أفضل ثلاث بورصات عربية في الأداء خلال 2023 وارتفعت أرباح الشركات المدرجة بشكل غير مسبوق للبيانات المالية لعام 2022 مقارنة مع عام 2021.

ولم تتأثر البورصة بشكل كبير بأزمة أوكرانيا وروسيا، على عكس الوضع بعد حرب غزة. حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.19% في نهاية مايو 2024 مقارنة مع إغلاق عام 2023، وانخفض مؤشر ASE20 بنسبة 1.09% لنفس الشهر مقارنة مع إغلاق عام 2023.

إن تأثير الحرب على غزة لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الاقتصاد الأردني بشكل أوسع. فقد تأثرت عدة قطاعات اقتصادية بما في ذلك السياحة والتجارة.

والرسوم البيانية التالية تظهر الأداء في الفترة من 2021 إلى 2023:

(خاص لزاوية عربي من قبل رشا ديات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمّان ضمن اتفاق تعاون بين زاوية عربي واتحاد أسواق المال العربية، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا