يتوقع أن تشهد بورصة أنغولا ما بين 2 - 3 إدراجات خلال العام الجاري، بينها شركة اتصالات حكومية وحصص مملوكة للحكومة في بنكين، ضمن برنامج خصخصة تنفذه منذ سنوات، وفق نيفالدو ماتياس، رئيس عمليات التطوير وعلاقات المستثمرين في بورصة أنغولا لزاوية عربي.

تتضمن بورصة أنغولا التي تأسست في 2014 وتعرف باسم "بوديفا" حاليا مؤشر رئيسي واحد وبه 4 شركات مدرجة نتيجة برنامج الخصخصة. والشركات المدرجة، تتضمن شركة البورصة نفسها بوديفا وبنكين وشركة تأمين. وتبلغ القيمة السوقية للبورصة ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

"من المتوقع إدراج ما بين 2 - 3 أسهم إضافية في بورصة بوديفا خلال عام 2025،" حسب ماتياس.

جاءت التصريحات على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في تونس منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من البورصات الإفريقية والعربية.

تفاصيل عن الشركات المرتقب طرحها

(بحسب ماتياس)

- شركة اتصالات يونيتل UNITEL الحكومية، لم يتم تحديد نسبة الطرح بعد.

- بنك BFA المملوك بنسبة أغلبية للحكومة بنحو 51%. ومن المقرر طرح حصة 30% منه للاكتتاب العام في النصف الثاني من العام ويتوقع أن يجمع أكثر من 200 مليون دولار. ستبيع الحكومة 15% من حصتها في هذا الطرح.

- بنك Standard Bank de Angola الذي تمتلك الحكومة نحو 49% منه، وتعتزم بيع 34% منها إما عن طريق الاكتتاب العام أو الإدراج المباشر، وتحديد ذلك بانتظار موافقة الحكومة.

وقد شهدت البورصة في سبتمبر 2023، إصدار سندات لصالح شركة النفط الوطنية سونانجول بقيمة 75 مليون دولار.

تعمل بورصة أنغولا، على تسهيل طرح منتجات جديدة مثل الترويج لإصدارات سندات استدامة. ويتداول في البورصة أسهم شركات وسندات فقط.

وقال ماتياس إن البورصة تعمل أيضا على إنشاء بورصة للسلع الأساسية وسوق للمشتقات، تماشيا مع خطتها الاستراتيجية 2023-2027، بدون تفاصيل إضافية.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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