تستهدف شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية جمع نحو 1.5 مليار جنيه (31.5 مليون دولار) من طرح عام أولي مرتقب لشركة مشروع كابيتال ميد - وهي مدينة طبية متكاملة - التابعة لها خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية لزاوية عربي.

تتوسع شركات الرعاية الصحية في مصر أحد أكبر الأسواق من حيث السكان في المنطقة العربية، فيما تسعى البورصة لجذب الشركات للطرح العام الأولي وسط تباطؤ برنامج طروحات حكومي حيث تسعي الحكومة للتخارج من 10 شركات خلال العام الجاري. وقد تلقت البورصة في 2025 طرحين عامين أوليين وإدراجين مباشرين.

وسبق أن أعلنت شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية عن نيتها طرح حصة من شركة المشروع دون تفاصيل محددة.

"(الهدف من الطرح) إضافة طاقة سريرية وخدمات جديدة،" حسب القلا، مشيرا إلى أنه جاري تحديد الحصة المزمع طرحها.

وحسب القلا، أُطلق مشروع كابيتال ميد كمدينة طبية متكاملة في 2021 باستثمارات تتعدى 120 مليار جنيه، ويضم 14 معهد متخصص يشمل تخصصات طبية متنوعة بأكثر من 4 آلاف سرير. وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة ما بين 5-7 سنوات. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري بنحو 220 سرير.

وخلال العام الجاري، جمعت شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية 2.4 مليار جنيه من صكوك مستدامة لتمويل المشروع.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

