تفاضل شركة هيلثي فاميلي المصرية - إحدى شركات مجموعة هيلثي ميلك الخاصة والعاملة بمجال الإنتاج الحيواني ومشتقات الألبان - بين الإدراج المباشر والطرح العام الأولي في بورصة مصر، وفق كيرلس رفعت، المدير التنفيذي للشركة والمجموعة، في تصريحات لزاوية عربي على هامش مائدة مستديرة لعدد من الصحفيين بالقاهرة الاثنين.

تأمل سوق الأسهم المصرية في مزيد من الطروحات العامة الأولية فيما تترقب خطة طروحات حكومية لم يتم تنفيذ الكثير منها. وتستهدف الحكومة التخارج من 10 شركات خلال العام الجاري.

شهدت بورصة مصر طرحين عامين أوليين في 2025، وهما شركتي بنيان للتجارة والتنمية والوطنية للطباعة، بجانب إدراجين مباشرين لشركتي فاليو وجوجرين.

"احنا بنفاضل ما بين الإدراج المباشر أو ما بين طرح حصة من الشركة.. عاوزين نمول التوسعات بتاعتنا،" وفق رفعت، مشيرا إلى الشركة بدأت تجهيز المستندات اللازمة على أن تنتهي من إجراءات العملية خلال 6 أشهر.

وتسعى المجموعة التي تعمل في مصر منذ 1981، للتوسع محليا وتدرس فرص توسعات خارجية، فيما تستهدف زيادة حجم أعمالها إلى أكثر من 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) بنهاية 2026 مقارنة مع 10 مليار جنيه حاليا.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

