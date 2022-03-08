أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الدواء للخدمات الطبية إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد بتغطية بلغت 2,515%.

وجمعت الشركة من طرح 2.55 مليون سهم للأفراد -تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب- 4.68 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار) بعد تحديد سعر السهم 73 ريال ( 19.5 دولار) في الطرح، بحسب بيان من جي آي بي كابيتال للبورصة السعودية يوم الثلاثاء.

وطرحت شركة الدواء 25.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وخصصت 90% للطرح لفئة المؤسسات، الذي تم تغطيته 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وتأسست الشركة في عام 1993 بالسعودية، ولديها أكثر من من 900 صيدلية منتشرة في 100 مدينة بالمملكة، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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