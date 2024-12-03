قفز سهم الشركة المتحدة الدولية القابضة السعودية بنحو 30% في أول يوم تداول بالسوق الرئيسية الثلاثاء، بدعم نمو الأرباح الفصلية، وسط توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي خلال الجلسات المقبلة.

أنهى السهم تداولات اليوم الأول مرتفعا إلى 171.6 ريال سعودي (45.76 دولار) مقابل سعر الاكتتاب البالغ 132 ريال سعودي (35.2 دولار).

"شهد سهم شركة المتحدة الدولية القابضة أداء أوليا قويا.. وذلك في ظل نتائج إيجابية للربع الثالث من عام 2024، مما أضاف زخما إضافيا للبداية القوية للسهم،" حسب بول تيرنر المدير التنفيذي لشركة Naga للتداول في الإمارات والشرق الأوسط لزاوية عربي.

تفاصيل

طرحت الشركة المتحدة الدولية القابضة نحو 30% من أسهمها في السوق الرئيسية بالسعودية، وكان الطلب على الاكتتاب قويا، حيث تم تغطية اكتتاب المؤسسات بنحو 132 مرة، واكتتاب الأفراد بـ 9.1 مرة.

تأسست الشركة في 2021، وتعمل في التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة في المملكة. بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 3.3 مليار ريال.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنحو 11% إلى نحو 59 مليون ريال مقابل 53.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

في بيان لتداول الثلاثاء، قالت الشركة إن نمو صافي الأرباح الفصلية نتيجة نمو محفظة التمويل بنسبة 25% على أساس سنوي ما أدى لارتفاع الإيرادات. وارتفعت الإيرادات الفصلية بأكثر من 22% على أساس سنوي، إلى 161.7 مليون ريال.

وقال تيرنر إن أداء الشركة المتحدة الدولية القابضة يعزز ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها ومكانتها السوقية، إضافة للنظرة الإيجابية الأوسع تجاه تحول القطاع المالي في المملكة.

"ولذلك فمن المتوقع أن يحافظ السهم على زخمه التصاعدي في جلسات التداول القادمة،" حسب تيرنر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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