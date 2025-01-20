تستهدف شركة ايديتا للصناعات الغذائية المصرية والمدرجة بالبورصة المصرية، أن تبدأ تصنيع منتجاتها بالعراق في الربع الثالث من 2025، بعد أن استحوذت على حصة من شركة محلية، وفق منة شمس الدين، رئيس قطاع الاستثمار وشؤون الشركات بـ ايديتا لزاوية عربي.

وقعت ايديتا مؤخرا اتفاقية للاستحواذ على 49% من شركة طعمة جبر عباس، التي تعمل في نفس القطاع بالعراق، مقابل 8 مليون دولار، في صورة زيادة رأس المال. وتتضمن الاتفاقية الاستحواذ على مصنع يضم 3 خطوط إنتاج، بحسب بيان من ايديتا للبورصة المصرية الأحد.

"احنا مضينا بس العقود.. هنبتدي عمليات وهنبقى موجودين على الربع الثالث.. هندخل البراندز (المنتجات) بتاعتنا تدريجيا،" وفق شمس الدين لزاوية عربي.

تأسست ايديتا عام 1996 وتعمل في إنتاج الكرواسون والكيك والبسكويت، ومن بين علاماتها التجارية "تودو، مولتو" وتعمل أيضا في المغرب.

أما الشركة العراقية فتأسست عام 2018 في بغداد، وتنتج الكيك والبسكويت تحت علامة طعمة.

تفاصيل وخلفية سريعة عن الاستحواذ

تبيع ايديتا منتجاتها في السوق العراقي عبر التصدير. كما ستتجه ايديتا بعد الاستحواذ إلى تصنيع منتجاتها داخل العراق بشكل تدريجي.

وفق بيان ايديتا للبورصة المصرية الأحد، فحسب اتفاقية الاستحواذ سيتم تأسيس شركة "ايديتا العراق" عبر شركة قابضة مقرها الإمارات، وسيكون لـ ايديتا حق الإدارة.

وحسب شمس الدين، يتوقع أن تحقق الشركة الجديدة "ايديتا العراق" إيرادات بنحو 12 مليون دولار خلال 2025، مع مستهدفات بمضاعفة هذه القيمة العام المقبل.

وتخطط ايديتا لاستثمار 27 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة لمضاعفة طاقة المصنع الإنتاجية وإضافة قطاعات جديدة بقطاع الأغذية في العراق، حسب بيان الشركة للبورصة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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