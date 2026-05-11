

من المتوقع تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة قرة للطاقة "قرة إنرجي" المصرية في بورصة مصر، خلال هذا الشهر، وفق ياسر شاهين الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ومدير الطرح، لزاوية عربي.

وتعتزم قرة إنرجي، طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها في البورصة المصرية، وقد عينت شركة برايم كابيتال لترويج الاكتتابات - التابعة لبرايم القابضة - لإدراة الطرح المزمع. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب وسعر السهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأسست قرة في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه (8.6 مليون دولار).

"هيكون الطرح العام الأولي لـ 11% من شركة قرة إنرجي خلال أسبوعين،" وفق شاهين.

ولم يفصح شاهين عن تفاصيل الاكتتاب سواء سعر السهم أو الحجم المتوقع للطرح العام الأولي، مشيرا إلي أن الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات الأخيرة الخاصة بنشرة الطرح تمهيدا لبدء الاكتتاب.

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال 2026، بعد أن استقبل السوق في فبراير الماضي، شركة جورمية الغذائية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي وياسمين صالح)

