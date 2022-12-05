أعلنت البورصة المصرية قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الحكومية في "قيد مؤقت" تمهيدا لطرحها، ما يبشر بعودة برنامج الطروحات الحكومية.

والقيد المؤقت هي آلية جديدة أعلنتها هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي لتيسير عملية طرح الشركات، وأتاحت قيد أسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول.



ووفقا للآلية الجديدة، يمكن تسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، بدلا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

كانت مصر أعلنت قبل سنوات برنامج للطروحات الحكومية، لكن لم يتم تنفيذه وفقا للمخطط نتيجة تداعيات أزمة كورونا على الأسواق وتبعها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة خاصة مع ارتفاع الفائدة الأمريكية.



وكان محمد معيط وزير المالية المصري قال في تصريحات يوم الأحد، إن الحكومة تخطط لطرح جديد في البورصة يأمل أن يكون قبل مارس المقبل، لكنه لم يحدد الشركة.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(وفقا لموقعها الرسمي)

- شركة حكومية تأسست عام 1984

- تعمل في تداول الحاويات (شحن وتفريغ ونقل) بميناء بورسعيد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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