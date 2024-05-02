قالت الحكومة المصرية إنه تم التوافق على بدء تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية عن عام 2024، والتجاوز عن تحصيلها عن العام 2023.

وأضافت أن التحصيل سيكون عبر شركة مصر للمقاصة - المنفذة لمعاملات الأوراق المالية بالبورصة - مرجعة قرار التأجيل إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف فـي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص بالشركات سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة مـن صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة، وفق قانون رقم 30 لسنة 2023.

وكان تطبيق الضريبة محل تأجيل وقلق بالسوق لسنوات، وكان الحديث عنها يثير مخاوف المستثمرين ويؤدي إلى تخارجهم من البورصة التي كانت تعاملاتها معفاة سابقا من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، قبل أن تبدأ مصر في فرضها في يوليو 2014.

ومع ما سببه قرار فرض الضريبة آنذاك من شح للسيولة وخروج العديد من المستثمرين من السوق في ظل غموض آلية تطبيقها فضلا عما أضافته من أعباء عليهم، قررت الحكومة المصرية في مايو 2015 إيقاف العمل بها لمدة عامين، وبعدها تأجل قرار عودة العمل بها أكثر من مرة.

عودة الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة خلال الفترة الماضية - قبل إعلان مجلس الوزراء بدء تطبيقها عن العام 2024 - تزامن مع هبوط البورصة المصرية في النصف الثاني من شهر أبريل الماضي.

وسيكون تحصيل الضريبة عن عام 2024 بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة، وفق بيان مجلس الوزراء.

وجاء في البيان أنه تم تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات يوم الخميس، وهي أول جلسة تداول بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، في المنطقة الخضراء.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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