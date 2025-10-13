باعت مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير المصرية، حصة 26.25% من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة المدرجة في بورصة مصر، لصالح شركة العرجاني للتطوير والاستثمار المحلية، حسب بيان الأحد.

الصفقة التي أعلن عن تنفيذها في بيان صادر عن شركة عتاقة نُشر على البورصة المصرية الأحد، تعد استكمال لما أعلنه الطرفان سابقا بشأن الصفقة التي قدرت بنحو 1.9 مليار جنيه (39.7 مليون دولار) وقيمت شركة عتاقة بنحو 7 مليار جنيه.

تأسست عتاقة عام 1998 وتعمل في صناعة الحديد والصلب، ومدرجة في البورصة منذ 2006. وتعد آخر شركة خاصة مدرجة بالبورصة في هذا القطاع وتمتلك مجموعة الجارحي 62.79% من أسهمها بعد الصفقة.

خلفية عن أسهم القطاع

خلال السنوات الأخيرة، شهدت البورصة المصرية خروج لشركات صلب حكومية وخاصة من السوق، بعد أن قررت الحكومة في 2021 تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين، على أن يتم إدراج شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المنقسمة في البورصة وتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

كما قررت شركة حديد عز التي تأسست عام 1994 على يد رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز شطب أسهمها اختياريا من البورصة مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن شطبت شركتها التابعة عز الدخيلة للصلب – الإسكندرية من البورصة في 2023.

تفاصيل أكثر

أنهى سهم شركة عتاقة تعاملات الأحد على تراجع بنسبة 7.3% ليغلق عند 10.74 جنيه للسهم الواحد حسب بيانات السوق، في حين بلغ سعر السهم في الصفقة وفق بيان الشركة 6.04 جنيه للسهم.

جاء تراجع السهم فيما أعلنت الشركة في بيان منفصل الأحد عن إلغاء مزايدة حكومية لإنتاج البليت - المستخدم في صناعة حديد التسليح - بطاقة 1.5 مليون طن سنويا كانت قد شاركت فيها للحصول على رخصة. وقالت عتاقة إن عرضها المقدم كان أقل من القيمة الاسمية المحددة للمزايدة.

ورجح أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، أن إلغاء المزايدة والذي يعني تأجيل خطط توسعية كان سبب تراجع السهم.

"السهم الفترة اللي فاتت كان بيطلع على حس الرخصة دي لأن الرخصة دي كانت هتساهم في ارتفاع الإنتاج للشركة وبالتالي هيساهم في الربحية،" حسب ناشي لزاوية عربي.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا