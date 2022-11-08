· رفع حصة المستثمرين الأفراد من 100,000,000 إلى 300,000,000 سهم عادي نظراً للطلب الكبير وتجاوز حجم المعروض

· تقليص حصة المستثمرين المؤهلين من 1,900,000,000 إلى 1,700,000,000 سهم عادي

· يبقى حجم الطرح كما هو عند2,000,000,000 سهم عادي، مما يمثل 20.0٪ من رأس المال الحالي للشركة

· فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك طرح المستثمرين المؤهلين، تبقى كما هي ، حيث انتهت فترة طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات يوم أمس بتاريخ 7 نوفمبر بينما ستنتهي فترة الاكتتاب في عرض المستثمرين المؤهلين اليوم 8 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ("إمباور" أو "الشركة")؛ اليوم أنها، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة ("دبي القابضة")، (يشار إليهما معاً بـ "المساهمين البائعين")؛ قد مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو الطرح) ضمن الشريحة الأولى من 100,000,000 إلى 300,000,000 سهم عادي، وذلك عقب الطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد وتجاوز حجم المعروض.

وهذا سيثمر عن تقليص عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين من 1,900,000,000 إلى 1,700,000,000 سهم عادي.

ويبقى حجم الطرح كما هو ليمثل 20.0٪ من إجمالي رأس مال "إمباور"، مع احتفاظ كل من "ديوا" و"الإمارات باور" بنسبة 56.0٪ و 24.0٪ من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن سابقاً والذي يتراوح بين 1.31 و1.33 درهماً إماراتياً للسهم الواحد، فإن شريحة المكتتبين الأفراد ستتراوح الآن بين 393 و399 مليون درهم إماراتي (107 ​​و 109 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، مما يمثل 15٪ من إجمالي حجم الطرح.

وتم تحديد حجم الطرح الجديد لشريحة المستثمرين الأفراد من قبل المساهمين البائعين عقب الإعلان في 4 نوفمبر 2022 عن زيادة حجم الطرح إلى 20.0٪.

وتبقى فترة الاكتتاب كما هي، حيث تغلق في 7 نوفمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة وفي 8 نوفمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع إدراج "إمباور" في سوق دبي المالي في 15 نوفمبر 2022.

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