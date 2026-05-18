*تم التحديث بتفاصيل

عاد الترقب لأسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، مع تزايد هجمات ضد دول خليجية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة، تسببت إحداها في إصابة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وبحلول الساعة 12 ظهر الاثنين بتوقيت الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.8% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.4%. بينما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة طفيفة عند 0.2%، حسب بيانات الأسواق.

كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنحو 3.8%، بحلول نفس التوقيت، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1% ومؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

