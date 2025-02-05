استحوذت صناديق استثمار مصرية على حصة أقلية في شركة ابن سينا فارما المصرية لتوزيع الأدوية والمدرجة ببورصة مصر، بعد أن تخارج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الشركة، وفق مصدر لزاوية عربي.

خلفية سريعة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان الثلاثاء، تخارجه من حصته في شركة ابن سينا فارما البالغة 8.8% من خلال البورصة المصرية. كما أعلنت البورصة في بيان الثلاثاء تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على أسهم الشركة مقابل 555.5 مليون جنيه (11 مليون دولار) بدون تفاصيل.

ووفق المصدر فقد تخارج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من ابن سينا فارما من خلال بيع حصته البالغة 8.8% عن طريق البورصة مقابل 555.5 مليون جنيه، مضيفا أن: "المشتري صناديق محلية".

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ الاستثمار في ابن سينا فارما منذ عدة سنوات حين اشترى 20% من أسهم الشركة في 2015، وفق بيان البنك الثلاثاء.

وحسب موقعها الرسمي، تأسست شركة ابن سينا فارما في عام 2001، من خلال شراكة مصرية فرنسية، وتحولت لشركة مصرية بشكل كامل عام 2006، وهي إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في السوق المصري، بحصة سوقية تقدر بـ 30%.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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