يعتزم بنك البركة مصر، المدرج في البورصة المصرية، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي المدرجة أيضا في البورصة وذلك لزيادة حصته حتى 90% منها، وفق بيانات صادرة عن البنك والشركة والهيئة العامة للرقابة المالية ومرسلة للبورصة الخميس.

خلفية سريعة جدا

يمتلك بنك البركة مصر - التابع لمجموعة البركة للخدمات المصرفية الإسلامية ومقرها البحرين وتعمل في 13 دولة - حصة 7.6% من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

يعمل بنك البركة مصر منذ 1980 وقد حقق نمو في صافي الربح العائد على المساهمين خلال العام الماضي 2025، بنسبة 33.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 4 مليار جنيه (75.8 مليون دولار)، حسب بيانات رسمية.

وتمتلك شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، التابعتان لصندوق مصر السيادي حصة 11.8% من البنك، وفق أحدث بيانات لهيكل المساهمين عن العام 2025 الصادر بها إفصاح في يناير 2026.

أما شركة التوفيق للتأجير التمويلي فبدأت نشاطها منذ 2006، وتم إدراجها في بورصة مصر عام 2017. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم نحو 270.6 مليون جنيه خلال عام 2025، بزيادة نحو 25% على أساس سنوي، وفق بيانات الشركة الرسمية.

وتمتلك شركة الملتقى العربي للاستثمارات المصرية المدرجة في البورصة المصرية أيضا حصة 68.4% من شركة التوفيق، وفق أحدث بيانات لهيكل المساهمين عن الربع الرابع من 2025 والصادرة عن شركة التوفيق في يناير 2026.

تفاصيل وأرقام عن الصفقة المحتملة

(وفق الإفصاحات المرسلة للبورصة الخميس)

- يعتزم بنك البركة مصر تقديم عرض شراء إجباري لزيادة ملكيته في التوفيق للتأجير التمويلي حتى 90% وبحد أدنى 51% عن طريق مبادلة الأسهم دون خيار نقدي.

- قدم البنك مشروع عرض الشراء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي تدرسه حاليا.

- يعتزم البنك إبقاء شركة التوفيق للتأجير التمويلي متداولة في البورصة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ المزمعة.

- تم تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيه للسهم الواحد.

- تم تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي عند نحو 4.99 جنيه للسهم الواحد.

- سيصدر بنك البركة مصر - بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية - أسهم زيادة رأسمال لصالح المساهمين المستجيبين للعرض من شركة التوفيق، وفق معامل مبادلة 0.1919 سهم من أسهم الزيادة الخاصة بالبنك مقابل كل سهم من شركة التوفيق.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا