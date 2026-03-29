أعلنت شركتان لإنتاج الألمنيوم في منطقة الخليج، تعرضهما لهجمات إيرانية، مع دخول حرب إيران الأسبوع الخامس على التوالي، ليزيد ذلك من تداعيات الحرب التي أدت لتعطيل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعاره وسط مخاوف من مزيد من التصعيد.

وقالت شركة ألمنيوم البحرين "البا"، المدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، في بيان لبورصة البحرين الأحد، إن "منشآتها تعرضت لهجوم إيراني" وإنها تقيم الأضرار التي لحقت بمنشآتها. جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تعرض أحد مواقعها لهجوم ضمن الاعتداءات الإيرانية.

ووفق رويترز، يمثل منتجو الألمنيوم في الخليج نحو 9% من الإمدادات العالمية من الألمنيوم.

وتتعرض دول خليجية لهجمات إيرانية، ضمن تصعيدات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي وقيادات أخرى، فيما ردت إيران بهجمات ضد إسرائيل مصالح أمريكية في المنطقة تضمنت دول الخليج.

تفاصيل

"تقوم البا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وتواصل تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها. وستُصدر الشركة مزيدا من التحديثات في الوقت المناسب،" وفق بيان البا المرسل للبورصة، مشيرة إلى أن الهجوم نتج عنه إصابتين طفيفتين.

والبا تعد أحد أبرز منتجي الألمنيوم في المنطقة، وتمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة - الصندوق السيادي للبحرين - حصة 69.38% وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المدرجة في البورصة السعودية التي يمتلك الصندوق السيادي السعودي غالبيتها 20.62% من البا.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم - التي تنتج نحو 4% من إنتاج الألمنيوم العالمي وتصدر منتجاتها لأكثر من 50 دولة - قد أعلنت في بيان يوم السبت، تضرر موقع الطويلة التابع لها "ضمن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على منطقة خليفة الاقتصادية".

وقالت في البيان الذي نشر على موقعها الرسمي إن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من موظفي الشركة، وأنه يتم تقييم حجم الأضرار. مشيرة إلى أن إنتاج الموقع بلغ 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في 2025.

