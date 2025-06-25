قررت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) المصرية، تأجيل إجراءات طرح عام أولي لحصة من أسهمها في البورصة المصرية، بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حسب مصدر مطلع لزاوية عربي.

تتصاعد التوترات في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران هذا الشهر، وتدخّل الولايات المتحدة في الصراع، فيما تترقب الأسواق والمستثمرين التوصل لتهدئة فعلية وضمان عدم التصعيد.

تستهدف الشركة طرح حصة بين 30-35% في البورصة، وكان مخطط أن يتم الطرح خلال النصف الأول من 2025 رهنا بظروف السوق.

"الوقت اللي احنا فيه ده مستحيل يعني حد ياخد قرار.. احنا عاملين Hold (تعليق) لحد ما نشوف الأحداث هتروح فين،" وفق المصدر، دون تحديد موعد جديد لاستئناف عملية الطرح.

تأسست شركة القرية الذكية في 2001 - وهي مجمع أعمال متكامل بارز- في غرب القاهرة، وتتوزع ملكيتها بين عدد من المساهمين بينهم: شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة ريكاب للاستثمارات المالية المدرجتين ببورصة مصر، إضافة لوزارة الاتصالات وبنك مصر الحكومي.

للمزيد: طرح مرتقب لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية في البورصة المصرية

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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