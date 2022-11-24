سجل سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع السعودية (مرافق) ارتفاع بنسبة 4.35% في تعاملات اليوم الأول من التداول بالبورصة يوم الخميس ليفوق سعر الاكتتاب.

ووصل سعر السهم إلى 48 ريال (12.8 دولار) مقابل سعر اكتتاب حُدد عند 46 ريال (12.3 دولار).

وكان سعر السهم قفز إلى مستوى 52.4 ريال للسهم الواحد، في وقت سابق من جلسة تداوله الأولى.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة يوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 21.2% إلى 309.66 مليون ريال ( 82.6 مليون دولار).

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة الإيرادات الناجمة عن ارتفاع الكميات المباعة لجميع قطاعات الشركة الرئيسية، رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية خلال الربع الثالث إلى نحو 1.8 مليار ريال بنمو نسبته 7.44% على أساس سنوي.

وتأسست شركة مرافق في عام 2000، وتتولى تقديم خدمات المرافق المتكاملة (الطاقة والمياه) للمدن الصناعية الرئيسية في السعودية.

ويمتلك كل من الصندوق السيادي السعودي، وأرامكو، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع نسبة 17.5% بالتساوي، حسب بيانات البورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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