قفز سعر سهم شركة طاقة عربية في البورصة المصرية بأكثر من 4000% بعد مرور نحو ساعة على بداية جلسة تداولات يوم الاثنين.

وبحسب بيانات البورصة، بحلول الساعة 11.20 صباحا بتوقيت القاهرة، بلغ سعر السهم 21.5 جنيه، بارتفاع ملحوظ عن سعر الافتتاح عند 0.5 جنيه.

وكانت البورصة المصرية قد قررت إلغاء جميع العمليات المُنفذة على أسهم شركة طاقة عربية يوم الأحد، أول أيام تداول لسهم الشركة، بسبب تنفيذ تلك العمليات عن طريق الخطأ.

تعمل الشركة في مجال توزيع الكهرباء في مصر والشرق الأوسط.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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