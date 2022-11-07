ارتفع سهم شركة الحفر العربية السعودية، في الساعات الاولى من تداوله ببورصة السعودية يوم الاثنين، متجاوزا سعر الطرح.

طرحت الشركة التي تعمل في مجال الحفر البحري والبري وتخدم عملاء رئيسيين أبرزهم أرامكو السعودية، نحو 30% من رأسمالها في البورصة، بسعر 100 ريال ( 26.7 دولار).

وخلال تداولات الاثنين، ارتفع سعر السهم 18% تقريبا عن سهر الطرح ليصل إلى 117.2 ريال للسهم الواحد.

للمزيد: بدء تداول سهم شركة الحفر العربية السعودية بالبورصة 7 نوفمبر

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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