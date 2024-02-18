ارتفع سهم شركة سوديك العقارية - التابعة لشركة الدار الإماراتية - في بداية تعاملات الأسبوع بالبورصة المصرية بنحو 20% مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي.

ووصل سهم سوديك خلال أول ساعة من جلسة التداول يوم الأحد إلى 39.5 جنيه (نحو 1.3 دولار) للسهم، وهو أعلى سعر تاريخي للسهم خلال جلسة. وكان السهم أغلق يوم الخميس في نهاية تعاملات الأسبوع عند سعر 32.99 جنيه.

ومنذ بداية العام وحتى إغلاق الخميس الماضي ارتفع السهم بأكثر من 46.8%.

وشهد السهم ارتفاع في قيم التداول خلال آخر 20 يوم لتبلغ متوسط 22.2 مليون جنيه مقابل متوسط 13.3 مليون جنيه خلال آخر 3 شهور.

ويشهد السهم ارتفاع في قيم التداولات منذ بداية فبراير الحالي بالتزامن مع الإعلان عن مشروع استثماري برأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية إن تحالف إماراتي سيطور مشروع بالمنطقة باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار، لكن يُنتظر توقيع عقوده.

وسوديك هي واحدة من أبرز الشركات العقارية الرائدة في السوق المصري، وتم الاستحواذ عليها من قبل الدار الإماراتية في نهاية عام 2021.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها في 2023 بنحو 30.3 مليار جنيه بزيادة 42% مقارنة بالعام الماضي. وسجلت الشركة صافي أرباح ينحو 1.4 مليار جنيه في 2023 بارتفاع بنسبة 164% عن 2022، ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربحية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا