تدرس الحكومة في مصر، إمكانية قيد مؤقت لشركتي التجارة التابعتين للشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية الشهيرة في البورصة المصرية، ضمن خطتها لتوسيع وتنويع برنامج للطروحات، حسب هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة لزاوية عربي.

نبذة سريعة عن القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة

تعود جذور الشركة إلى عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر الذي أطلق خطة قومية لتأسيس مصانع وشركات في قطاعات صناعية رئيسية وكثيفة العمالة.

وتم ضم شركات القطاع تحت مظلة شركة قابضة في 1991 لتتكون القابضة للغزل والنسيج بصورتها الحالية. ولكنها كانت تمتلك في بدايتها 31 شركة، تم تقليص هذا العدد ضمن خطة للتطوير أُطلقت قبل سنوات، لتصبح 9 شركات بالإضافة لاستحداث شركة جديدة في 2021 وهي Egyptian Cotton Hub.

وبهذا يصبح إجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 10 شركات تعمل في تصنيع وتجارة الأقطان + الغزل والنسيج، أشهرها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والمعروفة بـ "غزل المحلة".

تفاصيل الخب ر

ردا على سؤال عن جديد الحكومة بشأن إضافة شركات للقيد المؤقت بالبورصة، قال السيد في مقابلة مع زاوية عربي عبر الهاتف الاثنين: "لتنويع القطاعات احنا دلوقتي بنفكر في قطاع الغزل والنسيج ان احنا ندخل منه شركات التجارة".

وهناك شركتان تعملان في التجارة ضمن الـ 10 شركات التابعة للقابضة وهما: Egyptian Cotton Hub، التي تعمل في تسويق، بيع وتصدير منتجات الشركات التابعة للقابضة كلها، وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والمتخصصة في صناعة، بيع وتصدير القطن، وهما اللتان يتم دراسة إمكانية قيدهما قيد مؤقت، بحسب السيد.

خلفيات القيد المؤقت

القيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وقد وافقت البورصة المصرية الشهر الجاري على القيد المؤقت لـ 12 شركة حكومية كانت تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في فبراير. وجاءت الشركات المقيدة حديثا متنوعة بين قطاعات التشييد والتعمير، الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية.

وأعلنت الحكومة هذا العام نيتها قيد مؤقت لعدد من الشركات خلال العام، منها 20 شركة من شركات وزارة قطاع الأعمال خلال أبريل - تم قيد 12 منهم حتى الآن قيد مؤقت - إضافة لخطط لقيد مؤقت لـ 10 شركات من قطاع البترول بدون تحديد مدى زمني.

ولكن بحسب السيد سيتم مد فترة القيد المؤقت للمتبقي من الـ 20 شركة السابق ذكرها حتى نهاية مايو.

جديد عملية تقسيم شركة غزل المحلة

تعد شركة غزل المحلة واحدة من أكبر شركات القابضة للغزل والنسيج، وتمتلك عدة مصانع وتقع في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعانت لسنوات من الخسائر ما دفع بالحكومة لوضعها أولوية في خطة تطوير القطاع.

وتعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة التي يترأسها السيد على تقسيم شركة غزل المحلة إلى شركتين: شركة تضم المصانع غير المطورة والتي سيتم العمل على تطويرها، بحسب السيد + شركة تضم المصانع التي تم تطويرها والتي أعلنت الحكومة سابقا عن نيتها دراسة قيدها مؤقتا بالبورصة في وقت لاحق.

وبحسب السيد من المتوقع الانتهاء من عملية التقسيم بنهاية يونيو المقبل ولكنه لم يعط تفاصيل عن المدة الزمنية للقيد المؤقت للشركة التي ستضم المصانع المتطورة بالبورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

