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عادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط للتصعيد مع تجدد هجمات على الكويت والبحرين، في وقت لم يظهر أي تقدم بشأن محادثات السلام لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 11:20 صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 97.72 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 95.61 دولار للبرميل، حسب بيانات السوق.

أما الأسعار الفورية للذهب، فأظهرت بيانات السوق تراجعها بنسبة 0.48% بحلول نفس التوقيت مسجلة 4,463.14 دولار للأونصة.

وعربيا، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بحلول نفس التوقيت بنسبة 0.3% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.4%.

وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.3% كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.3%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2%، بحلول نفس التوقيت وحسب بيانات الأسواق.

أما السوق الرئيسية في بورصة السعودية فارتفعت بنحو 0.14% بحلول نفس التوقيت، ومؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.17%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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