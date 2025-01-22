تعتزم مجموعة أسياد العُمانية الحكومية للخدمات اللوجستية، طرح 20% من أسهم شركتها التابعة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام في بورصة مسقط، حسب بيان للمجموعة الأربعاء.

تنتعش الطروحات في بورصة مسقط مع توجه الحكومة للتخارج من شركات وسط زخم الاكتتابات العامة بمنطقة الخليج. وطرحت العام الماضي مجموعة أوكيو للطاقة الحكومية شركتين تابعتين في بورصة مسقط.

وكان الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم السالمي، توقع في مقابلة سابقة مع زاوية عربي ديسمبر الماضي، أن يشهد السوق 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية بينها قطاع اللوجيستيات خلال 2025.

تفاصيل أكثر عن أسياد للنقل البحري وعملية الطرح

(وفق البيان وتقارير إعلامية)

- تعد مجموعة أسياد الذراع اللوجيستي للحكومة العُمانية وأُطلقت كمجموعة في 2016 وتم ضم عدة شركات لها بينها شركة أسياد للنقل البحري التي يعود تاريخ أعمالها إلى 2003.

- يبلغ أسطول الشركة البحري 89 سفينة متعددة الاستخدامات، وتعمل في عدة قطاعات بينها شحن الحاويات وشحن النفط الخام والغاز.

- تخطط الشركة لاستثمار يتراوح بين 2.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار على المدى المتوسط، سيتم تمويلها من خلال مصادر الشركة الداخلية وتمويل مصرفي خارجي.

- وفق أحدث بيانات للشركة، ارتفعت إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2024 طفيفا على أساس سنوي، إلى نحو 713.9 مليون دولار مقابل 713.3 مليون دولار في نفس الفترة من 2023.

- تتوقع الشركة توزيع أرباح سنوية بقيمة 150 مليون دولار عن العام الجاري ومثلها للعام المقبل. على أن يتم دفع 50% من هذه التوزيعات (75 مليون دولار) في سبتمبر من العام نفسه، والنصف الآخر في مارس من العام التالي.

- سيتم طرح 20% على الأقل من الأسهم للاكتتاب، مع إمكانية زيادة حجم الطرح بنسبة 15%.

- تم تعيين بنك صحار الدولي العُماني كمدير للإصدار، وتعيين كلا من: بنك الاستثمار العُماني الحكومي، بنك صحار الدولي، المجموعة المالية هيرميس، جيفريز إنترناشيونال الأمريكية، وجي بي مورغان كمنسقين عالميين مشتركين.

- سيتم تخصيص 75% من الطرح للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، و25% للأفراد المحليين.

- يتوقع أن يتم تقييم الشركة بنحو مليار دولار، كما يتوقع بدء عملية الطرح في فبراير والإدراج في مارس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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