أعلنت مجموعة الدخيل المالية السعودية المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة ريال للاستثمار والتنمية في البورصة السعودية، عن تغطية الاكتتاب بنسبة 145%.

وفي سبتمبر الماضي، قالت شركة ريال للاستثمار والتنمية السعودية إنها تعتزم طرح 9% من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة السعودية وإدراجها في السوق الموازية "نمو"، وهو منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج بمتطلبات إدراج أقل.

وتنشط الإدراجات والطروحات في البورصة السعودية وأسواق الخليج في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وتم تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 42 ريال للسهم الواحد. وقالت الدخيل في بيان لبورصة تداول، الأربعاء، إنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب بحد أقصى يوم الخميس.

وشركة ريال للاستثمار والتنمية السعودية تأسست 1993 وتعمل في نشاط بيع وتأجير السيارات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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