تعتزم شركة ريال للاستثمار والتنمية السعودية - التي تأسست 1993 وتعمل في نشاط بيع وتأجير السيارات - طرح 9% من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة السعودية وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وتنشط الإدراجات والطروحات في البورصة السعودية وأسواق الخليج في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

ووفق بيان لمجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي للشركة، الخميس على بورصة تداول، ستبدأ فترة الطرح في 1 أكتوبر وتستمر حتى 5 أكتوبر، على أن يتم إعلان سعر الطرح قبلها.

و"نمو" هو سوق موازي ومنصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج بمتطلبات إدراج أقل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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