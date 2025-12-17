ماذا نعرف مسبقا؟

يخطط بنك القاهرة الحكومي - التابع لبنك مصر الحكومي أيضا والذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - لطرح عام أولي لحصة تصل إلى 30% من أسهمه في بورصة مصر، خلال النصف الأول من العام المقبل، فيما يجري جولة ترويجية لقياس شهية المستثمرين الإقليميين والدوليين، بحسب تقرير إعلامية نقلا عن مصادر.

ما الجديد لدينا؟

أكد مصدر رفض ذكر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام الآن لزاوية عربي الأخبار السابق ذكرها.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون غالبية الطرح العام الأولي مخصصة للمستثمرين من المؤسسات، لكنه لم يحدد النسبة المتوقعة لكل من الاكتتاب العام والخاص.

"لسه خطوات (الترويج) أعتقد هتستمر للنص التاني من يناير،" وفق المصدر مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين المستشار المالي المستقل بعد الانتهاء من القوائم المالية للعام الجاري بحلول فبراير 2026.

الخلفيات

لم تستطع الحكومة التوصل لصفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي كان يتم دراستها خلال السنوات الماضية. وعلى غرار المصرف المتحد الذي لم يتم التوصل لصفقة لبيعه لمستثمر استراتيجي أيضا، لجأت أخيرا للبورصة لتنفيذ التخارج.

تستهدف الحكومة التخارج من عدد من الشركات الملموكة لها لدعم خطتها الاقتصادية في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي نوفمبر العام المقبل. كان لدى الحكومة خطة للتخارج من 10 شركات خلال 2025، لكن لم تنفذ منها غير المصرف المتحد.

نظرة سريعة عن بنك القاهرة

(وفق بيانات رسمية)

- تأسس عام 1952 وانتقلت ملكيته للدولة بعد تأميمه في 1961.

- في 2007 استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة.

- يعمل في مصر + أوغندا من خلال بنك القاهرة - أوغندا، الذي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والمؤسسات من خلال 6 فروع في البلاد. كما لدى بنك القاهرة شركات تابعة في المدفوعات الإلكترونية، الصرافة، والتأجير التمويلي.

- بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية 2024 نحو 483 مليار جنيه (10.2 مليار دولار)، وعدد العملاء 4.2 مليون عميل.

- وقدر صافي الربح للعام 2024 بنحو 12.4 مليار جنيه بنمو سنوي 85% بدعم نمو الإيرادات التشغيلية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

