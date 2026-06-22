تراقب أسواق الأسهم العربية تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن اختتم مسؤولون من الجانبين الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى في سويسرا، والتي أسفرت عن اتفاق الطرفين على خارطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم.

ووفق بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان وهما وسيط المحادثات، أحرزت المحادثات "تقدم مشجع"، مع استمرار المباحثات الفنية خلال الأسبوع الجاري، كما شملت التفاهمات إجراءات لدعم أمن الملاحة عبر مضيق هرمز وجهود إنهاء القتال في لبنان.

نفط وذهب

وبحلول الساعة 12:20 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.77% إلى 79.80 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف بنسبة 0.8% إلى 77.2 دولار للبرميل، بحسب بيانات الأسواق.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس بنسبة 0.7% إلى 4,196.80 دولار للأونصة.

البورصات العربية

وبحلول الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29%، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.13%، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.04%، وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.1%، وفق بيانات الأسواق.

وحسب بيانات البورصات، تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنحو 0.1%، وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنحو 1.1%، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.2%، بحلول نفس التوقيت.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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