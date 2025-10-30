وصلت قيمة الإصدارات من الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم انخفاض إجمالي العائدات، حافظ نشاط الصفقات على قوته، حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

وفق جدول ترتيب أسواق رأس مال الأسهم الموضح أدناه، برز بنك أبوظبي الأول كأفضل مدير اكتتاب بحصة سوقية بلغت 11.2%، تلاه بنك إتش إس بي سي بحصة سوقية بلغت 10.8%.

وحقق سيتي بنك زيادة في العائدات بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 938 مليون دولار، مما يجعله واحد من اثنين فقط من أكبر عشرة مديري اكتتاب يحققون نمو.

"كان هذا العام حافل بشكل استثنائي بالنسبة لنا، ولا يزال لدينا صفقة واحدة على الأقل نتوقع إتمامها قبل نهاية العام. وبناء على الزخم الحالي والمناقشات حول المخططات المقبلة، من المتوقع أن يكون عام 2026 أكثر انشغالا،" حسب رودي سعدي، المدير الإداري ورئيس إدارة أسواق رأس مال الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى سيتي غروب.

شكلت الاكتتابات العامة الأولية 46% من إجمالي الإصدارات، بينما شكلت الطروحات اللاحقة 54%. وإجمالا تم تسجيل 36 اكتتاب عام أولي - بزيادة ستة اكتتابات عن العام الماضي، وهو أعلى رقم في تسعة أشهر منذ عام 2008 - جمعت 4.8 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 4% عن عام 2024.

كان الاكتتاب العام الأبرز هو طرح طيران ناس، شركة الطيران الاقتصادي السعودية، الذي جمع 1.1 مليار دولار في أول ظهور له في مايو في تداول، مما جعله أكبر طرح عام أولي في المنطقة هذا العام. وفي الربع الثالث، تصدرت شركة دار الماجد العقارية عمليات الإدراج بـ 335.8 مليون دولار.

وحققت الطروحات اللاحقة 5.6 مليار دولار، مدفوعة بطرح أسهم أدنوك للغاز بقيمة 2.8 مليار دولار في فبراير، وإصدار حقوق أولوية لشركة أكوا باور بقيمة 1.9 مليار دولار في يوليو.

من حيث الحجم، تصدرت الإمارات قائمة الأسواق بـ 5.22 مليار دولار، بزيادة قدرها 58% على أساس سنوي، بينما انخفض حجم السوق السعودية بنسبة 74% ليصل إلى 4.49 مليار دولار.

"الإمارات والسعودية تظل أسواق رئيسية لنا، ولأي بنك دولي أو إقليمي. يمتلك هذان الاقتصادان أكبر تجمعات رأس المال، أكثر البورصات سيولة، وقاعدة المستثمرين الأكثر تطور في المنطقة،" وفق سعدي، مضيفا "نشهد أيضا اهتمام متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يبشر بالخير لأسواق رأس مال الأسهم في الشرق الأوسط".

وحسب القطاعات، هيمن قطاع الطاقة وتوليد الطاقة على السوق، حيث جمع 3.5 مليار دولار، مستحوذا على 33% من إجمالي العائدات، تلاه القطاع الصناعي بحصة 18%.

