تدرس مجموعة براندز فور لس، للبيع بالتجزئة ومقرها الإمارات، الطرح العام الأولي، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام للرئيس التنفيذي توفيق كريدية دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتنشط الطروحات العامة الأولية في الأسواق الخليجية، وسط إقبال الشركات على طرح الأسهم للاكتتاب كمصدر للتمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

بروفايل سريع عن الشركة

(بحسب موقعها الرسمي وبيانات صحفية)

كان كريدية وياسر بيضون، رائدا أعمال عندما أسسا المجموعة في لبنان عام 1996، ثم نقلا أعمالها إلى الإمارات في عام 2000 من أجل التوسع.

تركز المجموعة على تجارة الأزياء والأدوات المنزلية والألعاب. وحسب موقعها الإلكتروني، تعمل حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، سنغافورة، الهند، وماليزيا.

باعت المجموعة العام الماضي حصة 35% لشركة "تي جيه إكس" الأمريكية للتجزئة المدرجة في بورصة نيويورك بأكثر من 400 مليون دولار. وقدرت القيمة السوقية لمجموعة براندز فور لس وفق الصفقة بـ 1.2 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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