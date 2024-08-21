كما هو متوقع امتد التأثير الاقتصادي لحرب غزة على أداء البورصة الأردنية خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام.

وقد تأثرت عدة قطاعات اقتصادية بما في ذلك السياحة والتجارة، حيث أدت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة إلى تراجع ثقة المستثمرين، مما انعكس سلباً على حركة التداول في البورصة، نلخصها في عدة نقاط:

أحجام التداول

شهدت بورصة عمان انخفاض في أحجام التداول وتراجع في أسعار الأسهم نتيجة تخوف المستثمرين من تفاقم الأزمة وامتدادها إلى الأردن، كما تسببت الحرب في ضغوط إضافية على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية عديدة، حيث تراجعت عائدات السياحة والصادرات.

أداء المؤشرات

شهد المؤشر العام ASEGI، والذي يضم أكبر الشركات وأكثرها نشاطاً في السوقين الأول والثاني، انخفاض في نهاية النصف الأول من عام 2024 ليغلق عند مستوى 2393.5 نقطة أي بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة مع نهاية عام 2023، وبانخفاض مقداره 2.9% مقارنة مع النصف الأول من 2023.

أما بالنسبة لمؤشر ASE20 الذي يضم الـ 20 شركة الأكثر نشاطاً، فقد شهد انخفاض في نهاية النصف الأول من عام 2024 ليغلق عند مستوى 1291.6 نقطة أي بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة مع نهاية عام 2023. وبانخفاض مقداره 2.3% مقارنة مع النصف الأول من 2023.

أداء الشركات المدرجة

انخفضت الأرباح بعد الضريبة العائدة على مساهمي الشركة للنصف الأول من 2024 للشركات المدرجة في بورصة عمان لتصل إلى 961.7 مليون دينار مقارنة مع 1071.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2023 لنفس الشركات، بانخفاض نسبته 10.2%.

نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة

بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في النصف الأول من عام 2024 حوالي 47.1% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، في حين بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين 47.5% في النصف الأول من 2023.

(خاص لزاوية عربي من قبل رشا ديات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمان ضمن اتفاق تعاون بين زاوية عربي واتحاد أسواق المال العربية، تحرير: ياسمين صالح)

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