تترقب الأسواق ما ستسفر عنه المفاوضات مع إيران، والتي أعلن الرئيس الأمريكي أنها كانت سبب في تأجيل هجوم كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء، استجابة لطلب من قادة قطر، السعودية والإمارات.

وفي حين قال ترامب إن هناك "مفاوضات جدية"، هدد بأنه قد أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

كيف تأثرت الأسواق؟

(وفق بيانات الأسواق)

- تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 110.30 إلى دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 106.90 دولار. للبرميل، بحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

- بحلول نفس التوقيت تراجع سعر الذهب في العقود الفورية إلى 4,533.19 دولار للأونصة.

- افتتح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التداولات على ارتفاع بنحو 0.6% ومؤشر سوق دبي المالي 0.7%.

