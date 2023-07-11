"أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، المشروع المشترك بين "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال"، تستحوذ على حصة من أسهم "مياسا بارتنرز"

تدعم الصفقة التطوير المستمر لمنظومة أبوظبي المالية وتهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في رأس المال من المؤسسات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

استحوذت شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، المشروع المشترك بين "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال"، على حصة استراتيجية في أسهم شركة مياسا بارتنرز المحدودة ("مياسا بارتنرز")، شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتي أسستها شركة المسكري القابضة بهدف جذب مؤسسات الاستثمار العالمية للمشاركة في قصة نمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتماشى استثمار أبوظبي كاتاليست بارتنرز مع استراتيجية مياسا بارتنرز الرامية إلى دعم نمو سوق أبوظبي العالمي ليصبح مركزاً مالياً رئيسياً.

تأسست مياسا بارتنرز، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، كمنصة استثمارية تهدف إلى تطوير استراتيجيات مؤسسية فعالة للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال ابتكار أدوات للشراكة مع أبرز المؤسسات الاستثمارية وخبراء الأصول في هذه المنطقة.

وقال مكسيم فرانزيتي من "أبوظبي كاتاليست بارتنرز": "نحن متحمسون للتعاون مع مياسا بارتنرز، ونسعى من خلال هذا الاستثمار إلى المشاركة في نمو منصة متميزة لإدارة الاستثمارات المؤسسية التي تتمتع برؤية واضحة لاستقطاب رأس المال العالمي إلى الأسواق الواعدة في المنطقة. نحن نؤمن أن أبوظبي بشكل عام، وسوق أبوظبي العالمي تحديداً، يشكلان الموطن الأنسب لشركات إدارة الصناديق والأصول التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

من جانبه، قال نبيل المسكري، رئيس مجلس إدارة "مياسا بارتنرز": "نفخر بانضمام أبوظبي كاتاليست بارتنرز إلينا في تطوير استراتيجيات استثمار رأس المال المؤسسي في المنطقة، ويشكل دعمهم إشارة جلية لثقتهم في مياسا بارتنرز وقدرة فريقنا الإداري المخضرم على فتح آفاق الفرص في المنطقة. ولا تقتصر أهمية الشراكة مع ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز‘ على توسيع نطاق علاقتنا مع ’مبادلة كابيتال‘ فحسب، وإنما تؤكد كذلك التزامنا المشترك بترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة مالية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

من بين العديد من مشاريعها، شاركت "مياسا بارتنرز" في إطلاق "صندوق مياسا للأسهم"، وهو صندوق كمي متنوع يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ فضلاً عن مختبر الاستثمار التحولي (TIL)، أول مبادرة بحثية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لتأسيس مركز للتميز في مجال التمويل الفاعل والبحوث البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبالاستناد إلى خبرتها الواسعة في استثمار رأس المال المؤسسي ونهجها المبني على الأبحاث، تعكف مياسا بارتنرز على تطوير وإطلاق استراتيجيات جديدة لمواكبة متطلبات ومعايير مستثمري رأس المال المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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نبذة عن "مياسا بارتنرز"

تأسست "مياسا بارتنرز" عام 2020 من قِبل مجموعة "المسكري القابضة" بالشراكة مع الدكتور روسيل رياض (رئيس مجموعة الاستثمارات السابق في كالبيرز "CalPERS"نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا، صندوق ألاسكا لإدارة الموارد، وشركة الخليج للاستثمار) وبيتر ليجري (عمل سابقاً لدى ماكنزي وكامبني “McKinsey&Company”، مؤسسة الخليج للاستثمار، وشغل منصب مستشار لدى "المسكري القابضة") كمؤسسين مشاركين. وتطمح "مياسا بارتنرز" من خلال نموذجها للشراكات إلى أن تصبح شركة إدارة الأصول المتعددة المفضلة لمستثمري رأس المال المؤسسي الراغبين في دخول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

www.mesa.partners

نبذة عن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"

تأسست "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" في شهر إبريل من عام 2019 على هيئة مشروع مشترك بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي بين شركة "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال". تتمثل المهمة الاستثمارية لشركة "أبو ظبي كاتاليست بارتنرز" في إقامة شراكات مع كبرى الشركات الاستثمارية والشركات الرائدة في القطاع، والتي تستفيد من ترسيخ وجود هادف ومستدام في سوق أبوظبي العالمي. مع تفويض استثماري محايد للقطاع، تسعى الشركة إلى المساهمة في التنويع الاقتصادي لاقتصاد أبوظبي.

www.adcatalystpartners.com

نبذة عن "مبادلة كابيتال"

"مبادلة كابيتال" هي شركة للاستثمار وإدارة الأصول وتعد الذراع الاستثماري لشركة "مبادلة للاستثمار"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي. وبالإضافة إلى إدارة استثماراتها الخاصة، تدير مبادلة كابيتال استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار نيابةً عن جهات ومؤسسات استثمارية أخرى، وذلك عبر جميع مجالات أعمالها، ويشمل ذلك أربعة صناديق للاستثمارات الخاصة، وثلاثة صناديق للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة، إلى جانب الاستثمار المستمر والمتنوع في الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة. وتمتلك الشركة مكاتب في نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن، وريو دي جانيرو، وأبوظبي.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.mubadalacapital.ae

نبذة عن "ألفا ويف"

"ألفا ويف" هي شركة استثمارية عالمية تدير مجموعة متنوعة من الشراكات التي تركز على ثلاث قطاعات رئيسية: الاستثمارات الخاصة (المشاريع والنمو)، والائتمان، والأسواق العامة. يترأس الشركة كل من ريك جيبسون، ونوروز أودواديا، وريان خوري. وتمتلك مكاتب في نيويورك، وميامي، ولندن، وموناكو، ومدريد، وأبوظبي، وتل أبيبت، وبنغالور، وجاكرتا، وسيدني. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.alphawaveglobal.com

نبذة عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا موطناً لما يزيد على نصف عدد سكان العالم بمتوسط أعمار يقل عن 25 سنة (من المتوقع أن تستأثر بنسبة 100% من إجمالي النمو السكاني العالمي حتى نهاية القرن الحالي)، كما تستأثر بنسبة 15% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي (من المتوقع أن تمثل ما يزيد على ربع الناتج الإجمالي المحلي العالمي خلال العقود القادمة)؛ غير أن المنطقة تستأثر حالياً بأقل من 6% من مجموع رأس المال المؤسسي، وبالتالي تزخر بفرص كبيرة لاستثمارات رأس المال المؤسسي طويلة الأمد.