تتطلع بورصة نيجيريا لاستقبال صندوق عقاري هذا العام بقيمة تريليون نيرة نيجيرية ( 626.2 مليون دولار)، وطروحات عامة أولية حكومية خلال العام المقبل، وفق الرئيس التنفيذي للبورصة جود شيميكا، لزاوية عربي.

جاءت تصريحات شيميكا، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد الأسواق العربية بتونس هذا الشهر والذي جاء بمشاركة بورصات إفريقية وبالتعاون مع رابطة أسواق المال الإفريقية (ASEA).

"الشيء المثير للاهتمام هو أن لدينا شراكة مع وزارة المالية الفيدرالية النيجيرية بشأن الشركات المملوكة للدولة، وسنرى بالتأكيد المزيد من الاكتتابات العامة الأولية على تلك الجبهة.. على الأغلب العام المقبل،" وفق شيميكا.

وقد طرحت الحكومة شركات مملوكة لها في البورصة في وقت سابق، حسب الرئيس التنفيذي دون مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن هذه العملية تساعد الحكومة على جمع رأس المال اللازم للنمو، والشركات على أن تصبح أكثر تنافسية.

تعد بورصة نيجيريا التي تعمل منذ 1960 بورصة متعددة الأصول، حيث يتداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت، بالإضافة إلى المشتقات، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 72 مليار دولار، حسب الرئيس التنفيذي.

وأشار شيميكا، إلى أنه خلال العام الجاري، شهدت البورصة التي يتداول بها 148 شركة مدرجة، أول اكتتاب عام أولي لشركة اتصالات، وهي شركة Legend Internet.

وقال الرئيس التنفيذي "نتطلع إلى إدراج المزيد من الاكتتابات العامة الأولية،" لكنه لم يحدد إذا كان هناك إدراجات متوقعة هذا العام أو القطاعات المستهدفة.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا