تستهدف بورصة مصر تطوير سوق الأوامر - الذي يضم الشركات غير المقيدة بالبورصة - بهدف جذب شركات للتعامل من خلاله، وفق أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية لزاوية عربي، على هامش انتخابات مجلس إدارة البورصة الثلاثاء.



ومن شأن عملية التطوير أن تتيح تنفيذ عمليات تداول البيع والشراء المرتبطة بالشركات غير المقيدة إلكترونيا.

"بنحاول نتوسع في سوق الأوامر بحيث ميبقاش قاصر على الشركات اللي بتتشطب من البورصة،" وفق الشيخ.

وتضم بورصة مصر 3 أسواق: السوق الرئيسية، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق الأوامر. يتداول في سوق الأوامر حاليا 18 شركة أحدثها شركة حديد عز التي شطبت أسهمها من السوق الرئيسية مارس الماضي.

وسيسمح التعديل بإضافة الشركات التي أودعت أسهمها لدى شركة مصر للمقاصة سواء شركات مساهمة أو شركات التوصية بالأسهم إلى سوق الأوامر وليس فقط الشركات التي تم شطبها من البورصة وهو الحال الآن.

وبحسب رئيس البورصة، يتم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لدراسة هذا التطوير، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج لموافقة برلمانية.

وتسعى مصر لاستقطاب شركات للقيد في البورصة، وقد استقبلت هذا العام إدراجين مباشرين لشركتين من القطاع الخاص، بعد أن تم تنفيذ طرح عام أولي للمصرف المتحد التابع للبنك المركزي نهاية 2024. وكان المصرف ضمن خطة الطروحات الحكومية التي تضمنت عدة شركات لكنها تسير ببطء.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا