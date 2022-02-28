يبدأ التداول على أسهم شركة مصنع مياه الجوف الصحية، بعد إدراجها في سوق نمو الموازي، الأربعاء المقبل، وفقا لبيان من تداول اليوم الاثنين.

طرحت الشركة 625 ألف سهم للاكتتاب بسعر 35 ريال للسهم الواحد (9.3 دولار)، بما يعادل 25% من إجمالي رأسمالها قبل زيادة رأس المال، و 20% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وفقا لنشرة الطرح.



وتأسست الشركة في 1983 كشركة محدودة، ثم تحولت إلى شركة مغلقة في 2017 وتعمل في معالجة المياه وإنتاج قوارير مياه معبأة من خلال مصنعها في مدينة دومة الجندل بمنطقة الجوف بالسعودية، تحت العلامات التجارية "حلوة، وهلل".



ووفقا لنظامها الأساسي تعمل أيضا الشركة أيضا في الزراعة والصيد و المناجم والبترول والصناعات التحويلية، والكهرباء والغاز وفروعه، والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والاعمال، والتجارة.



ويمتلك حصة الأغلبية في الشركة عشري بن سعد بن مزعل العشري وسعد بن صنيتان بن عشري بن هديب.



بلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الماضي نحو 2.6 مليون ريال ( 693.3 ألف دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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