افتتحت أسواق الأسهم العربية التي تعمل يوم الاثنين، على تباين أداء المؤشرات الرئيسية، فيما قررت الإمارات وقف التداول في سوقيها بأبوظبي ودبي يومي الاثنين والثلاثاء، في خضم تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بعد هجمات إسرائيل وأمريكا ضد إيران.

شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران، السبت، نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في سوق الأسهم وعرقلة عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وافتتح مؤشر بورصة مسقط تداولات الاثنين على ارتفاع بأكثر من 1% بعد أن أنهى جلسة الأحد على تراجع بـ 1.4%.

أما بورصة قطر التي كانت في عطلة رسمية يوم الأحد بمناسبة يوم البنوك، فبدأت تداولات الاثنين على تراجع المؤشر بنحو 3%.

النفط

مع عودة الأسواق العالمية للتداول الاثنين، قفزت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى في عدة أشهر بسبب مخاوف من تأثر الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتخطى خام برنت مستوى 82 دولار قبل أن يقلص مكاسبه إلى نحو 78.5 دولار للبرميل.

تستمر المخاوف رغم قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج في أبريل كون استمرار الصراع وصعوبة وصول هذا الإنتاج الجديد للسوق العالمية في حال ظل العبور من مضيق هرمز صعب. ومضيق هرمز هو مممر مائي محوري في تجارة النفط يقع بين إيوان وسلطنة عُمان ويمر عبره نحو خمس النفط العالمي.

وتشير توقعات إلى ارتفاع النفط لمستويات تتراوح بين 80-100 دولار للبرميل إذا استمر التصعيد في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

كما ارتفع الذهب مع لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة ووصل سعر الأونصة عند 5,379 دولار.

