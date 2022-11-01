

نقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، يوم الثلاثاء، إن حكومة دبي قد ترفع حصة الطرح العام في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" تلبية للطلب الكبير على الاكتتاب.

بدأ يوم الاثنين، اكتتاب الأفراد المؤهلين والمؤسسات في طرح نحو 10% من أسهم إمباور في سوق دبي المالي، بنطاق سعري بين 1.31 و 1.33 درهم - أو بين 0.35 و0.36 دولار- للسهم الواحد، على أن يعلن عن السعر النهائي للاكتتاب في 9 نوفمبر.

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ونقلت بلومبرغ، إن الطلب على الاكتتاب العام الأولي للشركة تجاوز حجم الصفقة، خلال ساعات من افتتاح الاكتتاب.

وقالت المصادر للوكالة، إن المساهمين في هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "الإمارات باور" يناقشون زيادة كبيرة، في حجم الطرح، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.

يأتي الطرح الحكومي الجديد ضمن عدة طروحات سبق أن أعلنتها دبي في إطار خطة لتنشيط سوقها المالي.

إمباور هي شركة مملوكة لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"تيكوم". وتم إدراج أسهم في الشركتين بسوق دبي في وقت سابق هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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