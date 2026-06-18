شهدت الأسواق الأربعاء سلسلة من الأحداث المتتالية، التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط والذهب، وذلك عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب.

وبالرغم من ذلك، أبقى الرئيس الأمريكي على تهديداته باستئناف الضربات العسكرية في حال لم تلتزم إيران بتعهداتها. ومن المتوقع أن يلتقي - كما تم الإعلان عنه سابقا - مسؤولون من أمريكا، إيران، قطر ودول أخرى الجمعة في سويسرا لبحث سبل تحقيق الاتفاق.

كما أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، وأكد في بيانه أن غالبية صانعي السياسة النقدية يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة لاحقًا هذا العام، مدفوعين بمخاوف بشأن التضخم.

نفط وذهب

بحلول الساعة 10:30 صباح الخميس بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 77.3 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 74.4 دولار للبرميل، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

أما أسعار العقود الفورية للذهب فتداول عند مستويات 4,300 دولار للأونصة خلال صباح اليوم.

البورصات في الصباح

تفاوت أداء البورصات العربية في تداولات الصباح فيما لم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع قوي أو غير تقليدي كرد فعل للأحداث.

بحلول الساعة 11.30 صباحًا بتوقيت الإمارات، انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي بنسبة 0.04 % وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.04%، فيما صعد مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 0.03 % ومؤشر السوق العام بنسبة 0.06 %، وفق بيانات الأسواق.

هذا وبحلول نفس التوقيت، ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.23%، صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.14%.

والبورصة المصرية وبورصة مسقط في عطلة رسمية الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يُستأنفان التداول الأحد.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا