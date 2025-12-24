ماذا حدث سريعا؟

غيرت شركة كلاود كيتشنز الناشئة ومقرها أمريكا، التي تعمل في توفير مطابخ مصممة لخدمات التوصيل فقط والمدعومة من الصندوق السيادي السعودي ولها أعمال في دول خليجية، خططها لطرح عام أولي لأعمالها في الشرق الأوسط، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر الأسبوع الماضي.

خلفية سريعة جدا

كانت بلومبرغ قد نقلت سابقا، قبل عدة أشهر عن مصادر، أن الشركة تتطلع لإدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والسعودية، وكان ذلك متوقع في 2026.

لكن الوكالة نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر أن شركة المطابخ السحابية، تخطط للتركيز على خيارات أخرى، من بينها طرح خاص، وأن خطط الإدراج قد تُستأنف في وقت ما بعد إتمام عملية الاكتتاب الخاص المحتملة، ولكن بدون تحديد جدول زمني.

يأتي هذا التغير في الخطط في وقت تشهد فيه معظم البورصات العربية ضغوط تتعلق بالسيولة.

وشهدت البورصة السعودية - الأكبر من حيث القيمة السوقية في المنطقة العربية والتي كانت الأنشط في الطروحات الأولية في 2025 - تراجع عدد من الشركات عن طرحها العام الأولي مع انخفاض شهية المستثمرين تجاه الطروحات مع نقص في السيولة وخصوصا خلال النصف الثاني من العام.

كما تراجعت شركة دوبيزل للإعلانات المبوبة والتي مقرها دبي عن طرح عام أولي كان مقرر له أكتوبر 2025 في سوق دبي المالي.

نبذة عن كلاود كيتشنز

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست عام 2018 ومقرها لوس أنجلوس.

- تنشط في تأجير مساحات مطابخ للمطاعم القائمة على التوصيل فقط + خدمات توصيل.

- تعمل في أكثر من 30 دولة بينها عربيا: الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت ولبنان.

