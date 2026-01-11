تعتزم شركة محمد هادي الرشيد وشركاه السعودية، لتصنيع الرخام ومستلزمات الطرق، الانتقال من السوق الموازية "نمو"، إلى السوق الرئيسية.

الخبر سريعا

وافق مجلس إدارة شركة محمد هادي الرشيد وشركاه، على الانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسية، وتعيين مستشار مالي لإدارة ملف الانتقال، الذي يخضع لموافقة السوق المالية ومشروط باستيفاء المتطلبات، وفق بيان على تداول الأحد.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

نظرة سريعة عن الشركة

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست عام 2009 فيما يعود نشاطها إلى عام 2000.

- تعمل في تصنيع مستلزمات الطرق كالأسفلت، الرخام والجرانيت، والمعدات العسكرية، ولديها مصانع في المملكة. إضافة لخدمات المقاولات والصيانة والحصول على رخص استخراج المواد الخام المستخدمة في الصناعات التي تمارسها.

- مدرجة في سوق نمو منذ مايو 2024.

- تبيع إنتاجها في السعودية، وتصدر لأسواق كالإمارات، البحرين، كوريا والهند.

- يبلغ رأسمالها 180 مليون ريال (48 مليون دولار) بعد أن رفعته بنسبة 50% تمويلا من الأرباح المحتجزة.

- حسب أحدث بيانات متاحة، ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام 2025 بنحو 37% على أساس سنوي، لتصل إلى 178.6 مليون ريال، مع قفزة في إيرادات قطاع الصناعات العسكرية وقطاع الخرسانة الأسفلتية.

وقد دعم نمو المبيعات وتعزيز كفاءة التشغيل، ارتفاع صافي الربح خلال نفس الفترة بنحو 30% إلى 46.9 مليون ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

